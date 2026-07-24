FLO releasen „Remedied“ als nächsten Vorboten ihres neuen Albums Therapy At The Club

Mit „Remedied“ legen FLO den nächsten Vorgeschmack auf ihr zweites Album “Therapy At The Club” nach, das am 7. August erscheint. Der gemeinsam mit Amy Allen entstandene Track verbindet eingängige R&B- und Pop-Vibes mit einer Botschaft, die Mut macht: Es geht um den Moment, in dem man aus einem Trott ausbricht und sich wieder daran erinnert, wer man ist. FLO beschreiben den Song selbst als „eine Art Heilmittel“ für alle, die gerade feststecken.

Mit ihrem Auftritt bei Ina’s Nacht feierten FLO außerdem ihr deutsches TV-Debüt und präsentierten dort „Don’t Break Her Heart“ erstmals einem TV-Publikum. Während der Countdown auf “Therapy At The Club” weiterläuft, gibt „Remedied“ einen weiteren Einblick in das Album, das Themen wie Sehnsucht, Herzschmerz, Selbstbewusstsein und persönliches Wachstum aufgreift.