Floating Points veröffentlicht Debüt-Ballettmusik Mere Mortals

Floating Points veröffentlicht mit Mere Mortals sein erstes vollständiges Ballettalbum und zugleich sein Debüt bei Deutsche Grammophon. Das 14-teilige Werk erscheint zur europäischen Premiere des Balletts beim Edinburgh International Festival.

Das von San Francisco Ballet Artistic Director Tamara Rojo in Auftrag gegebene Werk basiert auf dem Mythos von Pandora. Die Choreografie stammt von Aszure Barton, während Hamill Industries für Design und visuelle Gestaltung verantwortlich zeichnet. Die Produktion wurde erstmals 2024 in San Francisco aufgeführt.

Für Mere Mortals verbindet Floating Points, bürgerlich Sam Shepherd, orchestrale Komposition mit Elektronik und Live-Synthesizern. Eingespielt wurde die Musik gemeinsam mit dem San Francisco Ballet Orchestra. Das Album enthält unter anderem Falling to Earth, Hope, Her Gift und Nowhere to Land.

Nach den Aufführungen beim Edinburgh International Festival vom 28. bis 30. August wird Mere Mortals vom 9. bis 12. September auch im Londoner Sadler’s Wells aufgeführt. Shepherd wird dort gemeinsam mit der Royal Ballet Sinfonia auftreten.