Fritz Kalkbrenner veröffentlicht neue Single “Remember Who You Are”

Mit „Remember Who You Are“ liefert Fritz Kalkbrenner keinen großen Paukenschlag – sondern genau das Gegenteil. Ein Track, der sich Zeit nimmt. Warme Drums, subtile Afro-House-Anleihen, ein Groove, der nicht drängelt, sondern zieht. Nichts wirkt überladen, alles fließt. Funktioniert um 5 Uhr morgens genauso gut wie beim ersten Drink in der Sonne.

Kalkbrenner gehört längst zu den Konstanten der europäischen elektronischen Musik – ohne viel Aufheben darum zu machen. Sein Sound erkennt man nach wenigen Takten: reduziert, melodisch, mit dieser leicht melancholischen Klarheit, die nie kitschig wird. Gold- und Platin-Auszeichnungen stehen in der Vita, ebenso wie „Sky & Sand“ mit Paul Kalkbrenner – ein Track, der sich sowieso verselbstständigt hat.



„Remember Who You Are“ führt diesen Weg konsequent weiter. Melodie mit Tiefe, Beat mit Haltung. Clubtauglich, aber nicht anbiedernd. Emotional, ohne pathetisch zu werden.



Kein lauter Hit. Sondern einer, der bleibt.



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