Gemeinsam mit ihren katz-tastischen Freunden erlebt Gabby
in der beliebten Netflix-Vorschulserie “Gabby’s Dollhouse
” die schönsten Abenteuer und begeistert seit 2021 Kinder auf der ganzen Welt.
Der neue fröhliche Popsong “Es ist ein Riesenspaß eine Gabbykatz‘ zu sein!
” zelebriert das magische Puppenhaus von Gabby
und ihren samtpfötigen Freunden. Ob am Strand liegen, hoch oben in der Luft im Heißluftballon oder unter Wasser mit den Meerjungfrauen planschen: Das fantastische Puppenhaus steckt voller Überraschungen und bringt Gabby und ihre Katzen Panda Pfötchen, Kuchi, DJ Katzenminze, Ratkatz, Meerkatze, Kuschelkatze, Kitty Fee, Baby Box und Carlita an die schönsten Orte.
Und um diese zu entdecken, braucht man gar nicht viel: ein klein bisschen Magie und Fantasie und vor allem gute Freunde. Der Rest kommt ganz von allein, denn egal, wo man ist oder was man macht, am schönsten ist es immer noch gemeinsam. Der eingängige Gute-Laune-Song “Es ist ein Riesenspaß eine Gabbykatz‘ zu sein!
” zeigt das einmal mehr und lädt dabei zum Mitsingen, Mittanzen und Weltentdecken ein. Damit reiht sich der Song perfekt zu allen anderen spaßigen Liedern von Gabby’s Dollhouse, die es in dieser Playlist
zu hören gibt.