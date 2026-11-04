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Mit Gabby ins Feenkätzchenland: Der neue "Gabby’s Dollhouse“-Song ist da

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06.11.2026
In der 13. Staffel von Gabby’s Dollhouse wartet ein neuer zauberhafter Ort darauf, entdeckt zu werden: das Feenkätzchenland Fairylandia. Passend dazu gibt es jetzt den neuen deutschsprachigen Song Nur in Feenkätzchenland von Gabby’s Dollhouse Deutschland. Der Titel ist die deutsche Version von “Only in Fairylandia” und bringt die fantasievolle Welt der beliebten Serie auch musikalisch nach Hause.
Gemeinsam mit Gabby und ihren Freunden geht es in Fairylandia auf Entdeckungstour. Dabei dreht sich alles um Kreativität, Freundschaft und die kleinen und großen Wunder, die das Feenkätzchenland bereithält. Nur in Feenkätzchenland greift diese fantasievolle Atmosphäre auf und begleitet die Abenteuer aus der neuen Staffel mit einem eigenen Song.
Damit bekommt das musikalische Repertoire von Gabby’s Dollhouse weiteren Zuwachs: Nach Liedern wie “Kuchis Küchenschrank-Café” und “Es ist ein Riesenspaß eine Gabbykatz' zu sein!” lädt nun Nur in Feenkätzchenlanddazu ein, noch ein bisschen länger in Gabbys bunter Puppenhauswelt zu bleiben.
Entdecke noch mehr Musik aus Gabbys bunter Welt in der Gabby’s Dollhouse-Playlist.

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