Mit Gabby ins Feenkätzchenland: Der neue "Gabby’s Dollhouse“-Song ist da

In der 13. Staffel vonwartet ein neuer zauberhafter Ort darauf, entdeckt zu werden: das Feenkätzchenland Fairylandia. Passend dazu gibt es jetzt den neuen deutschsprachigen Songvon. Der Titel ist die deutsche Version vonund bringt die fantasievolle Welt der beliebten Serie auch musikalisch nach Hause.

Gemeinsam mit Gabby und ihren Freunden geht es in Fairylandia auf Entdeckungstour. Dabei dreht sich alles um Kreativität, Freundschaft und die kleinen und großen Wunder, die das Feenkätzchenland bereithält.greift diese fantasievolle Atmosphäre auf und begleitet die Abenteuer aus der neuen Staffel mit einem eigenen Song.