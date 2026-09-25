Georgijs Osokins kündigt sein zweites DG-Album ‘Constellations’ an

Constellations stellt die kosmische Musik des estnischen Komponisten Urmas Sisask vor –

darunter die Ersteinspielung von »Cassiopeia. Ballade«

Außerdem auf dem Album: Werke von J. S. Bach, Brahms, Chopin, Crumb,

Medtner, Schumann, Skrjabin und Wagner

Das Album erscheint am 6. November 2026

»Das Geheimnis des Universums fasziniert mich seit jeher – dieser Sternenhimmel über uns, eine Schönheit, die selbst jenseits des Ereignishorizonts fortbesteht«

Georgijs Osokins

Der lettische Pianist Georgijs Osokins veröffentlicht sein zweites Soloalbum bei Deutsche Grammophon. Inspiriert vom rätselhaften, nie erlöschenden Sternenlicht, entwirft Constellations einen kunstvoll gebauten Erzählbogen – vom Einbruch der Nacht bis zum Morgengrauen. Meisterwerke von Brahms, Chopin, Schumann, Wagner treten in einen intimen Dialog mit weniger bekannten Stücken des estnischen Komponisten und Amateurastronomen Urmas Sisask (1960–2022). Mit Sisask führt Osokins fort, was er vor einem Jahr mit seinem gefeierten DG-Debüt For Arvo begonnen hat: Er stellt das außergewöhnliche, doch zu wenig beachtete musikalische Erbe des Baltikums vor.

»Man muss alles so einfach spielen wie möglich – schlicht, ohne Schnickschnack, ohne dick aufzutragen … Das tut hier auch Georgijs Osokins – in Gestalt vollendeter Besonnenheit und Simplizität.«

– Kai Luehrs-Kaiser über For Arvo (radio3/rbb)