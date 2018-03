Gorgon City stellen ihr neues Video zu “Go All Night feat. Jennifer Hudson” vor

Gorgon City hat sein offizielles Musik-Video zum Song “Go All Night” vorgestellt. Zusammen mit Jennifer Hudson hatten sie den Song bereits im Studio für ihr am 3. Oktober 2014 veröffentlichtes Album “Sirens” aufgenommen. Auch für das Video zum Track haben sich die Drei zusammen getan und einen ganzen Abend in weniger als vier sehenswerte Minuten verpackt. Das Elektro-Duohat sein offizielles Musik-Video zum Song “” vorgestellt. Zusammen mithatten sie den Song bereits im Studio für ihr amveröffentlichtesaufgenommen. Auch für das Video zum Track haben sich die Drei zusammen getan und einen ganzen Abend in weniger als vier sehenswerte Minuten verpackt.

“Go All Night” hat Club-Hymnen-Potenzial

“Go All Night” hat das Potenzial zu einer neuen Club-Hymne zu avancieren. Jennifer Hudsons kraftvolle Stimme ummantelt vom Elektro-Sound des britischen Duos, geht einem in Kopf und Beine über. Im Video zu “Go All Night” feiern die drei Musiker ausgelassen einen Non-Stop-Party, der man sich nur zu gerne anschließen würde. Überzeugt euch selbst vom Clubpotenzial von “Go All Night”.

