Emotionales Privatkonzert in London: Halsey rührt ihre Fans mit neuen Songs

Bei einer geheimenkündigteüberraschend ihrfüran. Für ihre nächste Platte rührte die amerikanische Popsängerin ordentlich die Werbetrommel und ihre Fans konnten davon profitierten: Halsey ludin eine Kirche in London ein, um ihnenvorzuspielen. In einem später veröffentlichten Facebook-Post kann man die neuen Songs zwar nicht hören, aber diesehen – und diese lassen erahnen, wie viel Emotion Halsey in ihre Lieder gepackt hat. Die “ Ghost ”-Sängerin beschrieb den Abend so: “I sent sneaky invites to 100 fans in London yesterday to hear four new songs off of my next record. We cried.” Klingt nach einem unvergesslichen Event – für sie und ihre Fans.