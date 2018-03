Elektronische Beats und frische Tanz-Einlagen: Hayden James präsentiert das Video zur Single “Something About You”

liefert mit der Single “ Something About You ” einen absoluten elektronischen Sommer-Hit, der schon 2014 einen regelrechten Online-Hype auslöste. Nachdem sein Song von etlichen Blogs besprochen und mehrere Millionen mal abgespielt wurde, erobert der Australier damit nun auch die TV–Werbung. Und selbst das offizielle Musik-Video zu “Something About You” wirkt wie aus einer modernen Kampagne entsprungen. Der Produzent selbst ist im Clip nicht zu sehen. Dafür höchst biegsame Protagonisten, die durch ihre Tanz-Performances und Playback-Darbietungen perfekt auf die funky Nummer abgestimmt sind. Doch überzeugt euch einfach selbst. Hier gibt es den Clip in voller Länge.