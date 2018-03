Neu und funky: Wir begrüßen den DJ und Produzent Hayden James bei Universal Music

Macht euch bereit für die elekronischen Klänge von Hayden James: Der Australier ist Singer/Songwriter und Produzent in einem. Mit diversen Remixen und der funky Single “Something About You” zog er im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit sämtlicher Online-Magazine und Blogs auf sich. Wir freuen uns über die Kombination aus packenden Vocals mit der richtigen Ladung Synthezisern sowie einer guten Brise Gitarren-Sound, und begrüßen den Australier nun bei Universal Music.

Hayden James feierte 2015 unter anderem sein Coachella-Debüt

Ganze zwei Millionen Klicks kann “Something About You” bisher auf Soundcloud verzeichnen. Das besondere am Track: Hayden James stand selbst am Mikrofon. Zur Unterstützung holte er sich Sängerin George Maple zur Seite und legte am Ende beide Stimmen abgemischt übereinander. Auch live kommt Hayden James mindestens genauso gut an: Auf dem Coachella Festival 2015 stellte er dies unter Beweis und versetzte dort das Publikum in Feier-Laune. Eins ist sicher: Hayden James wird euch in 2015 garantiert noch öfters auf den internationalen Tanzflächen begegnen.