Das Album “Alles halb so wild” von Heinrich Del Core ist da

Heinrich Del Core präsentiert mit Italo-Schwäbischer Eleganz ab sofort sein Best Of Programm und Wenn Italien auf das Schwabenland trifft:präsentiert mit Italo-Schwäbischer Eleganz ab sofort sein Best Of Programm und Album “Alles halb so wild” . Der Publikums- und Jurypreisträger stützt seine Geschichten auf die kuriosen Momente, die das Leben schreibt. Dank seiner Beobachtungsgabe entgeht ihm kein so skurriler Augenblick, den er, wenn nötig, äußerst gekonnt überzeichnet.

Comedy, Kabarett und Zauberei sind das Geheimrezept von Heinrich Del Core

Heinrich Del Core bringt sein Publikum mit Leichtigkeit zum Schmunzeln und Lachen. Mit einem Mix aus Comedy in bester Stand-Up-Manier und Anleihen von Kabarett und Zauberei präsentiert der halbe Italiener mit viel Charme ein unglaublich witziges Programm, dass ab sofort auch als CD, DVD oder BluRay in den heimischen vier Wänden belacht werden kann. “Alles halb so wild” gibt es ab 27. Februar 2015 überall als DVD+CD oder BluRay+CD zu kaufen.