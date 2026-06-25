“Hör mal rein, wer kann das sein?”: Drei neue Hörspiel-Sammlungen für neugierige Entdecker

Die beliebte Hörspielreihe “Hör mal rein, wer kann das sein?
” bekommt gleich drei neue Sammlungen und lädt kleine Entdeckerinnen und Entdecker ab 18 Monaten zu spannenden Klangreisen ein. Basierend auf den erfolgreichen Soundbüchern von arsEdition vermitteln die Hörspiele spielerisch erstes Wissen über Tiere, Fahrzeuge und die Welt, die Kinder jeden Tag umgibt.
Mit “Natur & Tiere
” geht es auf Entdeckungstour durch Wald, Wiesen und ans Meer. Gemeinsam mit den Kleinsten werden Tierkinder kennengelernt, Lieblingstiere entdeckt und spannende Geräusche aus der Natur und dem Ozean erkundet. Die Sammlung vereint die beliebten Folgen “In der Natur
”, “Waldtiere
”, “Am Meer
”, “Im Ozean
”, “Tierkinder
” und “Lieblingstiere
”.
Die zweite Sammlung “Fahrzeuge & Züge
” nimmt Kinder mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch den Alltag. Ob Feuerwehr, Polizei oder verschiedene Fahrzeuge: Auch hier gibt es jede Menge Motorengeräusche, Sirenen und spannende Dinge zu entdecken. Enthalten sind die Hörspielfolgen “Meine Fahrzeuge
”, “Unterwegs
”, “Bei der Feuerwehr
” und “Bei der Polizei
”.
Und wer gar nicht genug bekommen kann, findet in einer dritten Hörspiel-Sammlung
alle zehn Folgen von “Hör mal rein, wer kann das sein?
” vereint. So entsteht ein vielseitiges Hörerlebnis voller spannender Geräusche, Geschichten und erster Sachthemen, das Kinder dabei begleitet, ihre Umwelt spielerisch zu entdecken.