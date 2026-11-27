Die Honigkuchenpferde melden sich mit ISAAK und “Wünsch dir was!” zurück!
27.11.2026
Frischer Pop für die Familienplaylist! Die Honigkuchenpferde sind das neueste Signing bei Universal Music Family Entertainment und bringen mit “Wünsch dir was!” direkt einen Song voller Zuversicht mit. Gemeinsam mit Sänger ISAAK widmet sich die Band den kleinen und großen Wünschen – für sich selbst, für andere und für eine Welt, in der manches ein bisschen besser läuft.
Denn nicht alle Wünsche passen auf einen Wunschzettel. “Wünsch dir was!” bringt genau diese Wünsche musikalisch auf den Punkt. Die kraftvolle, markante Stimme von ISAAK trifft dabei auf eingängigen Pop, der sofort zum Mitsingen einlädt.
Ob beim Frühstück, unterwegs im Auto oder beim gemeinsamen Tanzen im Wohnzimmer: Honigkuchenpferde und ISAAK liefern den Sound zum Zuhören, Mitsingen und Weiterträumen. Mit seiner warmen Botschaft passt der Song wunderbar in die Adventszeit und greift zugleich Wünsche auf, die weit über Weihnachten hinausreichen.