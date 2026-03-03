“Hoppers” – das tierische Kinoabenteuer gibt’s jetzt als Hörspiel!

Hörspielfans aufgepasst: Das Original-Hörspiel zum Disney · Pixar Film “ Hoppers ”, der seit dem 5. März 2026 in den deutschen Kinos läuft, ist ab sofort im Streaming und Download verfügbar. Am 03. April 2026 erscheint das Hörspiel außerdem auch auf CD. Kleine und große “ Hoppers ” Fans können sich auf ein Abenteuer voller Spannung und echter Freundschaften freuen.

Was wäre, wenn wir Tiere wirklich verstehen – oder sogar in ihr Fell hüpfen könnten?

Mabel nutzt die neue Technologie und wird Teil des sie faszinierenden Tierreichs: Als Biber taucht sie in die Welt des Waldes ein, entdeckt überraschende Geheimnisse und stellt sich der Frage, ob sie die Zerstörung der Natur aufhalten kann, um ihre neuen tierischen Freunde zu schützen. In “ Hoppers ” wird genau das dank einer bahnbrechenden Erfindung möglich.nutzt die neue Technologie und wird Teil des sie faszinierenden Tierreichs: Als Biber taucht sie in die Welt des Waldes ein, entdeckt überraschende Geheimnisse und stellt sich der Frage, ob sie die Zerstörung der Natur aufhalten kann, um ihre neuen tierischen Freunde zu schützen.