“Hoppers”: SZA veröffentlicht Song aus Soundtrack zum neuen Disney · Pixar Film

Pixar Filme und große Hymnen gehören zusammen wie Popcorn und Kino. Für das neueste Abenteuer „ Hoppers“
(Kinostart: 5. März) hat sich das Studio jetzt echte Star-Power gesichert: Keine Geringere als R&B-Queen SZA
liefert mit „Save The Day“
den Song für den Abspann. Der Track ist seit dem 20. Februar draußen und gibt uns den perfekten Vorgeschmack auf das, was uns im Kino erwartet. Nach ihrem Mega-Erfolg mit “SOS”
hätte SZA
sich jeden Job aussuchen können. Dass sie nun im Pixar Universum landet, macht absolut Sinn. Ihre Stimme bringt genau die Mischung aus Verletzlichkeit und Power mit, die Pixar Momente oft so emotional macht. „Save The Day
“ reiht sich damit nahtlos in die Riege legendärer Disney Soundtracks ein – irgendwo zwischen Nostalgie und modernem Vibe.
Biber-Roboter und Identitätskrisen
In „Hoppers
“ geht es gewohnt schräg und herzlich zu: Das Mädchen Mabel (im Original: Piper Curda) transferiert ihr Bewusstsein in einen Roboter-Biber
, um die Tierwelt undercover zu infiltrieren. Dass das Ganze optisch und inhaltlich überzeugt, dafür bürgt Regisseur Daniel Chong (We Bare Bears
) und Produzentin Nicole Paradis Grindle (Die Unglaublichen 2
).
Promi-Alarm im deutschen Synchron-Cast
Auch die deutsche Sprachfassung kann sich sehen (bzw. hören) lassen. Hier wurde tief in die Comedy-Kiste gegriffen:
Martina Hill übernimmt gleich zwei Rollen (Insekten- und Fischkönigin).
Max Giermann darf als Amphibien- und Vogelkönig seine Wandelbarkeit beweisen.
Alina Khani spricht die drei Reptilienköniginnen.
Heidi Klum ist als „Hai-Di“ am Start.
Wer nach dem Kinobesuch nicht genug bekommt: Das offizielle Hörspiel zum Film erscheint direkt am 6. März auf allen Streamingplattformen.
Unser Fazit: SZA und Pixar ist die Kollaboration, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen. „Save The Day“ läuft bei uns schon auf Repeat.