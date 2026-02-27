“Hoppers”: SZA veröffentlicht Song aus Soundtrack zum neuen Disney · Pixar Film

Biber-Roboter und Identitätskrisen

Promi-Alarm im deutschen Synchron-Cast

Auch die deutsche Sprachfassung kann sich sehen (bzw. hören) lassen. Hier wurde tief in die Comedy-Kiste gegriffen:

Martina Hill übernimmt gleich zwei Rollen (Insekten- und Fischkönigin).

Max Giermann darf als Amphibien- und Vogelkönig seine Wandelbarkeit beweisen.

Alina Khani spricht die drei Reptilienköniginnen.

Heidi Klum ist als „Hai-Di“ am Start.

Wer nach dem Kinobesuch nicht genug bekommt: Das offizielle Hörspiel zum Film erscheint direkt am 6. März auf allen Streamingplattformen.

Unser Fazit: SZA und Pixar ist die Kollaboration, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen. „Save The Day“ läuft bei uns schon auf Repeat.