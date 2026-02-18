Pixar Fans aufgepasst: Der deutsche Synchron-Cast für “Hoppers” ist da!

Hoppers” in den deutschen Kinos. Die Vorfreude steigt: Ab dem 5. März startet der neue Pixar Animationsfilm “” in den deutschen Kinos.

Der Film entführt uns in eine faszinierende Welt: Wissenschaftler haben eine Technologie entwickelt, mit der das menschliche Bewusstsein in Robotertiere „hüpfen“ kann. So wird es Menschen möglich, als Tiere getarnt direkt mit der Tierwelt zu kommunizieren. Die Hauptfigur Mabel nutzt diese Technologie, um die Geheimnisse der Natur zu erforschen, und gerät dabei in ein spannendes Abenteuer, das all ihre Erwartungen übertrifft.

Auch musikalisch setzt „Hoppers“ Maßstäbe: Bereits zwei Wochen vor Kinostart wurde der offizielle Song “Save The Day” veröffentlicht. Gesungen von der mehrfachen Grammy-Gewinnerin SZA, sorgt der Track mit ihrer unverwechselbaren, gefühlvollen Stimme schon jetzt für echte Gänsehautmomente und liefert den perfekten Soundtrack zum Film.

Hoppers” inszenieren der US-amerikanische Regisseur Daniel Chong (“We Bare Bears – Bären wie wir”) und die Filmproduzentin Nicole Paradis Grindle ein fantasievolles Abenteuer mit viel Humor, Herz und Spannung. Dafür, dass in der deutschen Version des Films der Funke überspringt, können sich die Zuschauer über diese bekannten Stimmen aus Film und Fernsehen als Synchronsprecher freuen: Mit “” inszenieren der US-amerikanische Regisseur(“We Bare Bears – Bären wie wir”) und die Filmproduzentinein fantasievolles Abenteuer mit viel Humor, Herz und Spannung. Dafür, dass in der deutschen Version des Films der Funke überspringt, können sich die Zuschauer über diese bekannten Stimmen aus Film und Fernsehen als Synchronsprecher freuen:

Die anmutige Insektenkönigin sowie die fabelhafte Fischkönigin wird von der Comedy-Queen Martina Hill synchronisiert. Max Giermann, auch bekannt als König der Imitatoren, verleiht seine Stimme an den Amphibienkönig sowie den Vogelkönig. Die drei Reptilienköniginnen werden von der Comedienne und Moderatorin Alina Khani gesprochen. Ein weiteres Sprecher-Highlight ist außerdem die Rolle von “Hai-Di”, die von niemand geringerem als Heidi Klum synchronisiert wird. All diese Stimmen wird es auch im Originalhörspiel zum Film zu hören geben, welches bereits einen Tag nach Kinostart, am 6. März, auf allen Streamingplattformen erscheint.



