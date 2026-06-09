“Ice Age: Am Siedepunkt” bringt die Kult-Herde aus der Urzeit zurück auf die große Leinwand

Manni, Sid, Diego und Scrat
sind zurück! Mit “Ice Age: Am Siedepunkt
” erscheint im Februar 2027
der sechste Teil der beliebten Filmreihe und verspricht ein Wiedersehen mit einigen der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte. Passend zum Kinostart wird ein Original-Hörspiel
zum Film erscheinen, welches das neue Abenteuer für kleine und große Ice Age
-Fans nach Hause bringt.
Der erste Trailer deutet bereits an, dass auf die Herde diesmal eine besonders turbulente Reise wartet. Zwischen urzeitlichen Landschaften, überraschenden Begegnungen und jeder Menge Chaos müssen Manni, Sid, Diego
und ihre Freunde einmal mehr beweisen, dass sie gemeinsam jede Herausforderung meistern können. Natürlich darf dabei auch Scrat nicht fehlen, dessen Jagd nach der nächsten Eichel sicherlich erneut für unvergessliche Momente sorgen wird.
Seit dem ersten Film, der 2002 erschienen ist, begeistert die Ice Age-Reihe Familien verschiedener Generationen auf der ganzen Welt. Mit "Ice Age: Am Siedepunkt
" kehrt einer der erfolgreichsten Animationsklassiker zurück und sorgt pünktlich zum Kinostart für neues Eiszeit-Chaos auf der großen Leinwand.
Der neue Ice Age
-Kinofilm startet am 4. Februar 2027 in den deutschen Kinos. Weitere Informationen zum Original-Hörspiel zum Film “Ice Age: Am Siedepunkt
” folgen in den kommenden Monaten.
Den ersten Trailer zum Film, könnt ihr euch hier ansehen: