Die Eiszeit wird heißer denn je! Manni, Sid, Diego und Scrat
kehren mit “Ice Age 6: Am Siedepunkt”
zurück auf die große Leinwand. Der neue offizielle Trailer gibt jetzt weitere Einblicke in das sechste Kinoabenteuer mit den beliebten Charakteren, das am 28. Januar 2027
in den deutschen Kinos startet. Dabei warten auf die Kult-Herde jede Menge Chaos, gefährliche Dinosaurier und eine Welt voller brodelnder Lava.
Der neue Trailer verspricht damit genau die Mischung aus turbulenter Action und unverwechselbarem Humor, für die Ice Age
seit über zwei Jahrzehnten bekannt ist: Gemeinsam mit Ellie, Buck und den beiden Opossum-Brüdern Crash und Eddie verschlägt es Manni, Sid und Diego diesmal in bislang unbekannte Regionen der gefährlichen vergessenen Welt. Zwischen gewaltigen Vulkanen und urzeitlichen Kreaturen muss die Herde einmal mehr zusammenhalten, um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern. Natürlich darf auch Scrat nicht fehlen, der bei seiner unermüdlichen Jagd nach Eicheln diesmal Gesellschaft von Baby Scrat und dem riesigen Jurassic Scrat bekommt.
Passend zum Kinostart von "Ice Age 6: Am Siedepunkt“
erscheint außerdem das Original-Hörspiel zum Film
, welches die neueste Geschichte von Manni, Sid, Diego und ihren Freunden auch für zu Hause erlebbar macht. Weitere Informationen zur Veröffentlichung folgen noch.