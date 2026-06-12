Iggi Kelly veröffentlicht seine neue Single “Paris”

Mit seiner neuen Single „Paris“ präsentiert Iggi Kelly einen modernen Pop-Song, der emotionale Tiefe mit einer mitreißenden Leichtigkeit verbindet. Der 22-jährige Sänger und Songwriter, bekannt als jüngstes Mitglied der Kelly Family, zeigt erneut sein Gespür für eingängige Melodien, ehrliches Storytelling und einen internationalen Pop-Sound. In „Paris“ erinnert sich Iggi an eine besondere Zeit mit einem Menschen, der ihm einst alles bedeutete. Vor der Kulisse der französischen Hauptstadt erzählt der Song von den Erinnerungen an eine junge Liebe, unvergessliche Nächte und den Momenten, die auch lange später noch nachwirken. Dabei schwingt immer wieder die Frage mit, ob diese Verbindung für die andere Person dieselbe Bedeutung hatte. Die Geschichte bleibt dabei nahbar und authentisch und fängt genau die Gefühle ein, die viele mit einer vergangenen Sommerromanze verbinden.







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