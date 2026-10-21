Doppelte Superhelden-Action mit “Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde”

In Folge 07
sorgt zunächst Amadeus' neue Leidenschaft als Bienenzüchter für eine überraschende Aufregung. Swarm hat es auf den Honig abgesehen, während Absorbing Man dessen besondere Klebekraft für seine eigenen Pläne nutzen möchte. Außerdem verteidigt das Iron-Team ein neu gebautes Baseballfeld gegen Swarms Robo-Ballbremsen und nimmt die Verfolgung von Ultron auf, der einen Schwebestrahler aus dem Planetarium der Stark-Expo gestohlen hat.
Auch in Folge 08
wächst das Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes. Inspiriert von Giant-Man stattet sich das Iron-Team mit riesigen Rüstungen aus – doch auch Ultron legt ordentlich an Größe zu. Gleichzeitig mischt Loki Thors Besuch im Iron-Quartier auf, bedroht Wakandas Vibranium-Mine und Swarms Blitzbots setzen die Technik der Stark-Expo außer Gefecht.
Wer wissen möchte, wie Iron Man, Ironheart und Iron Hulk ihre neuen Missionen meistern, findet mit den beiden neuen Hörspielfolgen gleich doppelten Marvel-Hörspaß für die ganze Familie. Alle weiteren Folgen findet ihr in der offiziellen Playlist
zur der Hörspielserie.