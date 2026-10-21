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Doppelte Superhelden-Action mit “Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde”

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23.10.2026
Für Fans von Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde gibt es neuen Hörspielnachschub: Mit den Folgen 07: Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde und 08: Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde warten gleich zwei neue Abenteuer voller Action, Teamwork und bekannter Marvel-Schurken.
In Folge 07 sorgt zunächst Amadeus' neue Leidenschaft als Bienenzüchter für eine überraschende Aufregung. Swarm hat es auf den Honig abgesehen, während Absorbing Man dessen besondere Klebekraft für seine eigenen Pläne nutzen möchte. Außerdem verteidigt das Iron-Team ein neu gebautes Baseballfeld gegen Swarms Robo-Ballbremsen und nimmt die Verfolgung von Ultron auf, der einen Schwebestrahler aus dem Planetarium der Stark-Expo gestohlen hat.
Auch in Folge 08 wächst das Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes. Inspiriert von Giant-Man stattet sich das Iron-Team mit riesigen Rüstungen aus – doch auch Ultron legt ordentlich an Größe zu. Gleichzeitig mischt Loki Thors Besuch im Iron-Quartier auf, bedroht Wakandas Vibranium-Mine und Swarms Blitzbots setzen die Technik der Stark-Expo außer Gefecht.
Wer wissen möchte, wie Iron Man, Ironheart und Iron Hulk ihre neuen Missionen meistern, findet mit den beiden neuen Hörspielfolgen gleich doppelten Marvel-Hörspaß für die ganze Familie. Alle weiteren Folgen findet ihr in der offiziellen Playlist zur der Hörspielserie.

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