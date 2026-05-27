Baustelle meets Kinderdisco: Isa Glücklich veröffentlicht “Handwerker (Kids Version)”

verwandelt Jetzt wird gebohrt, geschraubt und ordentlich Quatsch gemacht: Mit ihrer neuen Single “ Handwerker (Kids Version) verwandelt Isa Glücklich den gefeierten Partyhit von Mickie Krause und Julian Sommer in eine fröhliche Kinder-Version voller Spaß, Bewegung und Fantasie.

Unter dem Motto “Mama, wenn ich groß bin, will ich Handwerker sein!” lädt der neue Song kleine und große Fans zum Mitsingen, Mittanzen und Mitwerkeln ein. Ob mit bunten Farben in den Haaren, Schokoaufstrich als “Superkleber” oder jeder Menge kreativer Ideen – hier wird gebastelt, ausprobiert und natürlich ganz viel gelacht.