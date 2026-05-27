Baustelle meets Kinderdisco: Isa Glücklich veröffentlicht “Handwerker (Kids Version)”

Jetzt wird gebohrt, geschraubt und ordentlich Quatsch gemacht: Mit ihrer neuen Single “Handwerker (Kids Version)
”
verwandelt Isa Glücklich
den gefeierten Partyhit von Mickie Krause und Julian Sommer in eine fröhliche Kinder-Version voller Spaß, Bewegung und Fantasie.
Unter dem Motto “Mama, wenn ich groß bin, will ich Handwerker sein!” lädt der neue Song kleine und große Fans zum Mitsingen, Mittanzen und Mitwerkeln ein. Ob mit bunten Farben in den Haaren, Schokoaufstrich als “Superkleber” oder jeder Menge kreativer Ideen – hier wird gebastelt, ausprobiert und natürlich ganz viel gelacht.
Mit tanzbaren Beats, fröhlichen Party-Vibes und Mitmach-Potenzial sorgt Isa Glücklich
erneut für beste Stimmung im Familienalltag. Besonders Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter dürfen sich auf einen energiegeladenen Partytrack freuen, der Bewegung, Spaß und gemeinsames Singen spielerisch verbindet. So entsteht ein familienfreundlicher Ohrwurm, der auf keiner Kinderparty fehlen darf.