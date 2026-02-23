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Hoch hinaus mit Isa Glücklich und “Party hart auf’m Riesenrad”

News Isa Glücklich Party hart auf'm Riesenrad
27.02.2026
Mit ihrer neuen Single “Party hart auf’m Riesenrad” meldet sich Isa Glücklich, die Königin der Kinderdisco, eindrucksvoll auf der Tanzfläche zurück. Diesmal geht es hoch hinaus und es dreht sich alles um gute Laune, leuchtende Kinderaugen und das Kribbeln im Bauch, wenn es im Riesenrad immer weiter nach oben geht.

Der Song verbindet treibende Beats mit einem eingängigen Refrain und absolutem Ohrwurmcharakter. Isa Glücklich bleibt dabei wie immer ihrer musikalischen Linie treu und sorgt mit energiegeladenen Partysounds und vielen Mitmach-Elementen für kindgerechte Disco-Power.

Dabei holt Isa Glücklich mit ihrem akustischen Höhenflug “Party hart auf’m Riesenrad” echtes Kirmes-Feeling ins Kinderzimmer. Man spürt das Auf und Ab der großen Fahrt, während der Text zum Hüpfen, Klatschen und Mitsingen einlädt. Mit den Händen hoch in der Luft wird das Hörerlebnis zu einem fröhlichen Jahrmarkt-Ausflug mit Zuckerwatte, Karussell und natürlich Riesenrad. Und ganz egal, ob auf dem Rummel, beim nächsten Stadtfest, in der Kinderdisco oder zuhause: “Party hart auf’m Riesenrad” sorgt überall für Mega-Laune und bringt jede Tanzfläche zum Beben. 

Alles, was jetzt noch zu sagen bleibt: Einsteigen bitte, die nächste Runde Kinderdisco startet genau jetzt!

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