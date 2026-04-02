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Mitmach-Hit: Isa Glücklich & Benjamin Blümchen bringen „Der Elefantentanz“ auf den Dancefloor

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03.04.2026
Mit ihrer neuen Single “Der Elefantentanz sorgt Isa Glücklich gemeinsam mit Benjamin Blümchen für fröhliche Bewegung im Familienalltag. Der eingängige Song verbindet klassische Kinderdisco-Elemente mit einem klaren Mitmach-Charakter, der sofort ins Ohr geht und direkt in die Beine.
Im Mittelpunkt stehen einfache Bewegungen, die schnell gelingen und generationsübergreifend Spaß machen: mit dem „Rüssel“ wackeln, große Ohren formen und kräftig stampfen. Der wiederkehrende Refrain lädt zum Mitsingen ein, während der rhythmische Beat für durchgehend gute Stimmung sorgt. So entsteht ein musikalisches Erlebnis, das Struktur und Spontaneität spielerisch verbindet.
Die Single eignet sich besonders für Kinder im Kita- und Grundschulalter und passt ideal zu Geburtstagen, Festen oder aktiven Nachmittagen zuhause. Eltern profitieren von einem unkomplizierten Bewegungsangebot, das ohne Vorbereitung funktioniert und gleichzeitig Energie bündelt – ein rundum gelungener Partyhit mit hohem Mitmachfaktor von der Königin der Kinderdisco.

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