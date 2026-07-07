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Offizielle deutsche Jazz-Charts Juni 2026

Deutsche Jazz-Charts Juni 2026
07.07.2026
Für den Juni 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 05. Juni und 02. Juli 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts für Deutschland ermittelt:
  1. Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra – Night Blooms
  2. Miles Davis – Kind Of Blue
  3. Flea – Honora
  4. Norah Jones - Come Away With Me
  5. Laufey – Bewitched
  6. Peter, Paul and Mary – Peter, Paul and Mary
  7. Miles Davis – Miles ’56
  8. Till Brönner – Italia
  9. Joe Lovano feat. Julian Lage & Asante Santi Debriano & Will Calhoun – Paramount Quartet
  10. Pat Metheny – Side-Eye III+
  11. Mica Millar – A Little Bit Of Me
  12. Miles Davis – Birth Of The Cool
  13. Nina Simone - I Put A Spell On You
  14. Dave Brubeck – Time Out
  15. Bobby Hutcherson – Components
  16. John Coltrane – Ascension
  17. Keith Jarrett – The Köln Concert
  18. Miles Davis – Bitches Brew
  19. Jeff Parker & ETA IVtet feat. Anna Butterss & Jay Belle – Happy Today
  20. Johanna Summer – Dialoge

 

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