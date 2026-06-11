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Offizielle deutsche Jazz-Charts Mai 2026

Die offiziellen deutschen Jazz-Charts Mai 2026
11.06.2026
Für den Zeitraum vom 01. Mai bis 04. Juni 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen die folgenden offiziellen Jazz-Charts für Deutschland ermittelt:
  1. Flea – Honora
  2. Miles Davis – Kind Of Blue
  3. Norah Jones - Come Away With Me
  4. Miles Davis – Birth Of The Cool
  5. Laufey – Bewitched
  6. Oscar Peterson Trio – At Baker’s Keyboard Lounge
  7. Till Brönner – Italia
  8. Jeff Parker & ETA IVtet feat. Anna Butterss & Jay Belle – Happy Today
  9. Keith Jarrett – The Köln Concert
  10. Peter, Paul and Mary – Peter, Paul and Mary
  11. Gabrielle Cavassa – Diavola
  12. Miles Davis – Bitches Brew
  13. Kenny Dorham – The Complete 'Round About Midnight At The Cafe Bohemia
  14. Dave Brubeck – Time Out
  15. Nils Wülker – Zuversicht 
  16. Lars Danielsson with Magnus Öström, Gregory Privat & John Parricelli – Liberetto V: Echomyr
  17. Nina Simone - I Put A Spell On You
  18. Yussef Dayes – The Yussef Dayes Experience Live From MT. Fuji
  19. Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
  20. Pat Metheny – Side-Eye III+
 

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Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra “Night Blooms”
Jon Batiste “Black Mozart (Batiste Piano Series Vol. 2)”
Miles Davis “Ascenseur Pour L’echafaud” 3 × 10″ Collection
Oscar Peterson “At Baker’s Keyboard Lounge: The Complete Masters”
Joe Lovano “Paramount Quartet”
 
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