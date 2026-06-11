Offizielle deutsche Jazz-Charts Mai 2026

Für den Zeitraum vom 01. Mai bis 04. Juni 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen die folgenden offiziellen Jazz-Charts für Deutschland ermittelt:
Dann informieren wir Sie auf unserer Website www.jazzecho.de
ausführlich über Neuerscheinungen von Labels wie Blue Note, ECM, Verve, Impulse! oder Decca und präsentieren aktuelle Videos, News und Konzertdaten. Oder abonnieren Sie hier
direkt unseren wöchentlichen Newsletter
.
Wenn Sie die neuesten oder limitierte Jazz-Produkte kaufen möchten, besuchen Sie unseren Jazzecho-Store
. Hier können Sie neben farbigen oder signierten Varianten sogar Testpressungen und natürlich die regulären Veröffentlichen erwerben, ganz frisch empfehlen wir zum Beispiel: