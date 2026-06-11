Offizielle deutsche Jazz-Charts Mai 2026

Für den Zeitraum vom 01. Mai bis 04. Juni 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen die folgenden offiziellen Jazz-Charts für Deutschland ermittelt:

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