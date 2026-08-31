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Adam Wiltzie im Gespräch über Jóhann Jóhannsson und Friendship Survival Guide

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© Angela Vanderstraeten
31.08.2026
Adam Wiltzie und der isländische Komponist Jóhann Jóhannsson verband über viele Jahre eine enge Freundschaft und musikalische Zusammenarbeit. Mit Friendship Survival Guide erscheint nun ein gemeinsames Album, das aus Aufnahmen, Improvisationen und Fragmenten ihrer Zusammenarbeit hervorgegangen ist.
Wiltzie, Mitbegründer des Ambient-Duos Stars of the Lid, lernte Jóhannsson 2009 nach einem Konzert in Prag kennen. In den folgenden Jahren arbeiteten die beiden unter anderem an Filmmusik und Live-Projekten. Ab etwa 2016 begannen sie, eigene Aufnahmen, Tape-Loops und Improvisationen zu sammeln, darunter auch Fragmente aus verworfenen oder ungenutzten Soundtrack-Arbeiten.
Im ausführlichen grains-Interview spricht Adam Wiltzie über seine Freundschaft mit Jóhann Jóhannsson, die Entstehung von Friendship Survival Guide und das gemeinsame Archiv.
Friendship Survival Guide erscheint am 18. September 2026 bei Deutsche Grammophon.

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