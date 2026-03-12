Jonas Brothers veröffentlichen neues Live-Album „Friends From Your Hometown“

Man könnte das letzte Jahr der Jonas Brothers al einen Meilenstein voller Highlights beschreiben: Die Band feierte ihr 20. Jubiläum und begeisterte mit einer spektakulären Tour und hochkarätigen Gästen. Die „Greetings From Your Hometown"-Tour sorgte für viele Momente mit besonderen Gäste, die zur Freude des Publikums überraschend aufgetreten sind. Demi Lovato, John Legend, JoJo, Jordin Sparks, 5 Seconds of Summer und mgk – mit denen die JoBros für den Remix von „Cliché“ zusammengearbeitet haben – gehören zu den Künstlern, die auf “Friends From Your Hometown” zu hören sind. Darüber hinaus können sich die Fans auf einige unerwartete Songs freuen, wie beispielsweise eine Live-Version von „Backwards“ aus dem letztjährigen Album “Greetings From Your Hometown”.









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