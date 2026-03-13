Julian Sommer veröffentlicht seine neue Single “Dachdecker”

Julian Sommer gehört längst zur ersten Liga am Ballermann: Mit Millionen Streams, viralen Hits und Abriss-Garantien wie „Dicht im Flieger“ oder „Peter Pan“ ist er aus keiner Playa-Playlist mehr wegzudenken. Pünktlich vor dem Ballermann-Opening liefert er mit „Dachdecker“ den nächsten Partyschlager-Banger. Eingängiger Mitgröl-Refrain, doppeldeutige Lines und kompromissloser Vollgas-Beat machen den Track zum perfekten Frühlings-Party-Einstieg.











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