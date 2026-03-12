Kacey Musgraves kündigt ihr neues Album “Middle Of Nowhere” für den 1. Mai an + veröffentlicht erste Single “Dry Spell”

Die achtfache Grammy-Gewinnerin Kacey Musgraves hat ihr neues Album „Middle of Nowhere“ für den 1. Mai angekündigt und den ersten Vorboten “Dry Spell” veröffentlicht! „Middle of Nowhere“ ist Musgraves’ sechstes Studioalbum, das sie gemeinsam mit ihren langjährigen Mitstreitern Daniel Tashian und Ian Fitchuk produziert hat. Es strahlt eine staubige Klarheit aus, die sowohl bewegend als auch selbstbewusst wirkt. Das Album ist geprägt von den Klängen, Geschichten und Empfindungen, die die aus Texas stammende Sängerin geprägt haben. Ein Schild in Musgraves' winziger, nicht eingetragener Heimatstadt Golden in Texas mit weniger als 300 Einwohnern und ohne Ampeln mit der Aufschrift „Golden, TX: Somewhere in the Middle of Nowhere” (Golden, TX: Irgendwo mitten im Nirgendwo) gab den Anstoß für den Titelsong und den symbolischen roten Faden des Albums, der etwas Tieferes und Nuancenreicheres zum Ausdruck bringt.















KONTAKTE:

Presse + Online: Simone.Geldmacher@umusic.com

Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com

Radio Süd: beate.steenwarber@umusic.com

Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com

Radio West: sebastian.stiewe@medialuchs.de

TV: Genia.Jessen@umusic.com