Kacey Musgraves | News | Kacey Musgraves kündigt ihr neues Album "Middle Of Nowhere" für den 1. Mai an + veröffentlicht erste Single "Dry Spell"

Kacey Musgraves
HomeHomeNewsNewsMusikMusikVideosVideosFotosFotosBiografieBiografie

Kacey Musgraves kündigt ihr neues Album “Middle Of Nowhere” für den 1. Mai an + veröffentlicht erste Single “Dry Spell”

Kacey Musgraves
11.03.2026
Die achtfache Grammy-Gewinnerin Kacey Musgraves hat ihr neues Album „Middle of Nowhere“ für den 1. Mai angekündigt und den ersten Vorboten “Dry Spell” veröffentlicht! „Middle of Nowhere“ ist Musgraves’ sechstes Studioalbum, das sie gemeinsam mit ihren langjährigen Mitstreitern Daniel Tashian und Ian Fitchuk produziert hat. Es strahlt eine staubige Klarheit aus, die sowohl bewegend als auch selbstbewusst wirkt. Das Album ist geprägt von den Klängen, Geschichten und Empfindungen, die die aus Texas stammende Sängerin geprägt haben. Ein Schild in Musgraves' winziger, nicht eingetragener Heimatstadt Golden in Texas mit weniger als 300 Einwohnern und ohne Ampeln mit der Aufschrift „Golden, TX: Somewhere in the Middle of Nowhere” (Golden, TX: Irgendwo mitten im Nirgendwo) gab den Anstoß für den Titelsong und den symbolischen roten Faden des Albums, der etwas Tieferes und Nuancenreicheres zum Ausdruck bringt. 





KONTAKTE:
Presse + Online: Simone.Geldmacher@umusic.com
Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com
Radio Süd: beate.steenwarber@umusic.com
Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com
Radio West: sebastian.stiewe@medialuchs.de
TV: Genia.Jessen@umusic.com 

Weitere Musik von Kacey Musgraves

Digital2021
Fix You
Digital2019
The Kacey Musgraves Christmas Show
CD2018
Golden Hour
Digital2019
Rainbow
CD2015
Pageant Material
Digital2015
Pageant Material – Download
CD2013
Same Trailer Different Park
Start
Kacey Musgraves
News
Kacey Musgraves kündigt ihr neues Album “Middle Of Nowhere” für den 1. Mai an + veröffentlicht erste Single “Dry Spell”
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür Geschäftspartner