KAPTN liefert 2013 mit “Ricky Ricardo” den perfekten #SongOfTheSummer

Viel wurde über KAPTN bislang noch nicht bekannt, außer dass er aus L.A. kommt, gerne Beachwear (und kleine Hunde durch die Gegend) trägt und sich selbst als den “weißen Tyrese” bezeichnet – womit schon mal klar sein dürfte, dass er seinen momentanen Siegeszug mit viel Humor angeht.

Der lässige Videoclip zu seiner Single “Ricky Ricardo” ist momentan dabei, endgültig zum #SongOfTheSummer zu avancieren. Im Video transportiert KAPTN die Figuren aus der Fifties-Sitcom “I Love Lucy” ins Hier und Jetzt – und erwischt seine Lucy dabei, wie sie fremdgeht…

“Ricky Ricardo” von KAPTN vereint Bill-Withers-Samples mit “I Love Lucy”-Referenzen

Produziert wurde “Ricky Ricardo” von Da Internz (u.a. bekannt für Rihannas “Birthday Cake” oder auch „A$$“ von Big Sean), die bereits für einen Grammy nominiert wurden. Schon der Vorgänger-Track von KAPTN, “Juice” hatte für Furore gesorgt und war unter anderem von Timbaland, Justin Timberlake, Miley Cyrus und Ludacris abgefeiert worden.

“Ricky Ricardo” hat alles, was ein Sommerhit braucht

Während Maxim.com sich jetzt schon sicher ist, dass “in spätestens einer Woche jeder DJ in den USA diesen Track rauf und runter spielen wird”, vereint “Ricky Ricardo” alles, was einen ausgelassenen Sommerhit ausmacht: Knackigen Flow, satte Beats und eine Melodie, basierend auf einem Klassiker-Riff von Bill Withers (“Who Is He (And What Is He To You)”, die einem schon nach dem ersten Anhören nicht mehr aus dem Kopf und den Hüften gehen will.

“Ein bisschen wie Macklemore, ein bisschen wie Far East Movement, schwingt in seinem Sound noch etwas mit, das man kaum in Worte fassen kann – aber verdammt heiß ist diese Mischung, das steht fest”, urteilte MTV Buzzworthy über die Single.