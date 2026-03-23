KATSEYE veröffentlichen ihre neue Single “Internet Girl”

Die GRAMMY nominierte Girl Band KATSEYE starten das Jahr mit ihrer neuen Single „Internet Girl“. Damit knüpfen sie an den Erfolg ihrer ausverkauften ersten Nordamerika-Tour an, auf der der Track bereits vorab präsentiert wurde und schnell zum Fan-Favoriten avancierte.

„Internet Girl“ thematisiert die Schnelllebigkeit des Online-Lebens und spielt mit Ironie, Selbstinszenierung und digitaler Identität. Der Track verbindet eingängigen Pop mit einem selbstreflektierten Ansatz und unterstreicht KATSEYE’s Gespür für zeitgemäße Themen.

KATSEYE zählen zu den spannendsten neuen internationalen Pop-Acts und wurden zuletzt unter anderem als „Global Artist of the Year“ von TikTok ausgezeichnet. Die Gruppe steht für kulturelle Vielfalt, starke Performances und einen zeitgemäßen Sound, der Pop mit Haltung verbindet.