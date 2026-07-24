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KATSEYE veröffentlichen neue Single „Animal“

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24.07.2026
Die zweifach GRAMMY®-nominierte globale Girlgroup KATSEYE meldet sich mit ihrer neuen Single „Animal“ zurück. Der kraftvolle Pop-Track steckt voller Energie, Selbstbewusstsein und lädt dazu ein, die eigene wilde Seite auszuleben. Mit markanten Beats, einem mitreißenden Refrain und jeder Menge Attitude präsentieren KATSEYE eine selbstbewusste Pop-Hymne und zeigen einmal mehr ihren unverwechselbaren Sound. Zeitgleich erscheint auch das offizielle Musikvideo. 
„Animal“ ist ein weiterer Vorgeschmack auf die neue EP “WILD”, die am 14. August erscheint. Sie folgt auf die erfolgreiche EP “BEAUTIFUL CHAOS”, die auf Platz 5 der Billboard 200 debütierte und mit „Gnarly“ einen weltweiten Hit hervorbrachte. Im September starten KATSEYE außerdem ihre bereits restlos ausverkaufte KATSEYE: THE WILDWORLD TOUR.

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