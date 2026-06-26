Katy Perry veröffentlicht neue Single

Nach monatelanger Vorfreude und zahlreichen Spekulationen ist Katy Perrys neue Single „Watch It Burn“ ab sofort erhältlich. Zeitgleich erscheint das offizielle Musikvideo, das die Geschichte ihrer vorherigen Single „bandaids“ direkt weitererzählt.



Mit „Watch It Burn“ präsentiert Katy Perry eine emotionale Pop-Hymne über unterdrückte Gefühle, Selbstbehauptung und den Mut, aufgestauten Schmerz endlich zuzulassen. Getragen von kraftvollen Vocals und einer mitreißenden Produktion entstand der Song gemeinsam mit Justin Tranter sowie Jason Gill, Eren Cannata und Daniel Crean.



Für das Musikvideo arbeitete Katy erneut mit Regisseur Christian Breslauer zusammen, der bereits Videos für Ariana Grande, SZA und Lizzo inszenierte. Der Clip feierte parallel zum Songrelease Premiere und wurde unter anderem auf MTV Live, MTVU sowie auf den Paramount-Billboards am New Yorker Times Square gezeigt.