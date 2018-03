Einfach mal abschalten, tief durchatmen und entspannen.

Lass Dich einhüllen in den sanften Duft der dritten Ausgabe der Compilation-Reihe “KlangCafé”.Die schönsten Gerüche ausgewählter Klangkünstler und Singer-Songwriter liegen in der Luft:Die unverwechselbare Stimme des New Yorkes Matt Simons wird eingebettet in leichte Elektrobeats. Conrad Sewell, der bereits durch Kygo’s “Firestone” bekannt ist, leihtdiesmal seine Stimme den zwei Berlinern Kilian & Jo für den Song “Little Love”, einem träumerischen Track mit kraftvollem Refrain. James Bay ist mit seiner emotionalenBallade “Scars” vertreten und auch der Hit “Avenir” der süßen Französin Louane darf auf diesem stimmungsvollen Songsammlung für harmonische Stunden Daheim nicht fehlen. KlangCafé III vereint den atmosphärischen Sound von Sonnengruss mit akustischen Akzenten von Years & Years. Neue Bekanntschaften wie Wincent Weiss oder Philipp Dittbernerstehen neben alten Freunden wie BOY, die auch mit ihrer Single “We Were Here” charmant und frisch wie eh und je daherkommen. Die Soulstimme Hozier , Singer-Songwriter Dotan , die Isländer Of Monsters and Men und viele weitere Künstler wie Sarah Hartman und Halsey machen diese Compilation zu einem unvergesslichen Moment von Wohlklang.