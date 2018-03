Exklusive Infos vom Regisseur: Erfahrt alles über das neue Video “Riva”

Klingande feat. Broken Back präsentieren ihr neustes Videowerk zur aktuellen Single “. Fans müssen hierbei nicht auf Klingande typische Stimmungen und Melodien verzichten, jedoch wird statt des Saxofons auf den Klang der Harmonica gesetzt. “Riva” ist schwedisch und bedeutet „reißen“. Mit dem dazugehörigen Musikvideo reist man hingegen in eine dörfliche Kommune mit mystischen Ritualen. Im Fokus der Geschichte steht eines jungen Mädchens und ihrer Rollenfindung in dieser Gesellschaftsform. Natürlich wird auch passend zum gute Laune Sound getanzt bis der Schnee im eingeschneiten Video-Dorf dahin schmilzt. präsentieren ihr neustes Videowerk zur aktuellen Single “ Riva (Restart The Game) Fans müssen hierbei nicht auf Klingande typische Stimmungen und Melodien verzichten, jedoch wird statt des Saxofons auf den Klang dergesetzt.“Riva” ist schwedisch und bedeutet „reißen“. Mit dem dazugehörigen Musikvideo reist man hingegen in eine dörfliche Kommune mit mystischen Ritualen. Im Fokus der Geschichte steht eines jungen Mädchens und ihrer Rollenfindung in dieser Gesellschaftsform. Natürlich wird auch passend zum gute Laune Sound getanzt bis der Schnee im eingeschneiten Video-Dorf dahin schmilzt.

Die beiden aus Nordfrankreich stammenden Studenten Cédric Steinmyller und Edgar Catry, haben sich für den neusten Song ihres Musikprojekts Klingande den Sänger Broken Back für die Vocals ins Boot geholt.

Making-of: Exklusive Informationen des Musikvideo Regisseurs Johan Rosell

Regie-Duo Johan Rosell und Michael Johansson inszeniert. Das Team setzte bereits die Vorgänger-Single “Jubel” in Videoform um.“Wir drehten ‘Jubel’ gegen Ende des Sommers 2013. Die Szene im Schlafzimmer filmten wir in meiner alten Wohnung in Malmö, Schweden und den Rest des Videos setzten wir auf der schönen Insel Møn in Dänemark um. Seither sind wir große Fans von Klingandes Musik und wir waren sehr aufgeregt, über die Möglichkeit ein weiteres Video für sie drehen zu dürfen. Da sich der Song ‘Riva’ sehr von ‘Jubel’ unterscheidet, wollten wir, dass sich auch das Video dazu unterscheidet. Dieses spielt im Winter und hat einen deutlich dunkleren Look, doch wir behielten auch ein paar Elemente aus ‘Jubel’ bei”, teilt der Regisseur Johan Rosell mit. Das Video wurde erneut vom schwedischeninszeniert. Das Team setzte bereits diein Videoform um.“Wir drehten ‘Jubel’ gegen Ende des Sommers 2013. Die Szene im Schlafzimmer filmten wir in meiner alten Wohnung inund den Rest des Videos setzten wir auf der schönenum. Seither sind wir große Fans von Klingandes Musik und wir waren sehr aufgeregt, über die Möglichkeit ein weiteres Video für sie drehen zu dürfen. Da sich der Song ‘Riva’ sehr von ‘Jubel’ unterscheidet, wollten wir, dass sich auch das Video dazu unterscheidet. Dieses spielt im Winter und hat einen deutlich dunkleren Look, doch wir behielten auch ein paar Elemente aus ‘Jubel’ bei”, teilt der Regisseur Johan Rosell mit.

Das neue Musikvideo wurde in einem leerstehenden Haus in Vånga, Südschweden gedreht. Vor Ort gab es keine Heizung und auch eine Toilette fehlte dem Team. Der Einsatz hat sich jedoch gelohnt, denn herausgekommen ist ein Video mit einmaligem Look.

Mit dem Dance Song steht dem Frühling nichts mehr im Weg. Ab dem 27. März 2015 steht “Riva (Restart The Game)” zum Download bereit und bis dahin könnt ihr eure Hüften mit den Protagonisten des Videos schwingen lassen.