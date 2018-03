Klingande feat. Daylight präsentieren neue Single “Losing U”

Gut ein Jahr lang war es still um, den meisterhaften House-DJ aus Frankreich. Nun ist er zurück mit einem großen Anwärter auf den Sommerhit 2016: “ Losing U ”. Die Single wurde gemeinsam mit dem DJproduziert. Sie ist Teiles des Featurettes “”, welches seinen kometenhaften Aufstieg sowie sein Leben auf Tour dokumentiert. “Losing U” hat definitiv Chancen, an den riesigen Erfolg seiner Debütsingle “ Jubel ” sowie an den Sommerhit 2015, “ Riva ”, anzuknüpfen.