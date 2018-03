Klingande präsentiert das erste Facebook Livestream-Video: “Somewhere New” feat. M−22

Der französische DJ und Produzentschrieb zusammen mit den At Night Studios Musikgeschichte, als er das weltweit erste Livestream-Musikvideo für seine neue Single “Somewhere New” veröffentlichte. Auf Facebook ließ Klingande seine Fans live daran teilhaben, wie 40 Menschen, darunter Schauspieler und Tänzer, eine wundervolle Story erzählten.Die Geschichte eines jungen Pärchens, das in einer anderen Dimension seine Träume und Fantasien erfüllt, wurde durch eine perfekt ausgeführte Tanzchoreographie, nahtlose Setwechsel und eine geschickte Kameraführung umgesetzt. Das Ergebnis ist ein dreiminütigesBeim Videodreh gab es weder Wiederholungen noch wurde der Clip geschnitten oder nachbearbeitet. Die erste und einzige Performance bildet das offizielle Musikvideo.und, dem Produzenten von den, war die Herausforderung bewusst: “We have no control over the outcome since it’s live. However, we’d been planning for months to get the right lighting, dancing, the right queues, projection, balloons etc. A lot of things that have to go according to the plan.”Mit der komplizierten und aufwendigen Produktion entstand dank den Produzenten der At Night Studios und Klingande ein Stück Musikgeschichte.