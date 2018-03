Seht jetzt das neue Video zu Klingandes Hits “Riva” und holt euch die Remix EP mit fünf neuen Versionen

Klingande und der französische Sänger Broken Back uns Anfang April einen riesigen Hit in die Ohren. Die Single kletterte bis auf Platz 9 der offiziellen deutschen Single Charts, sowie auf Platz 5 der iTunes Single Charts. Kein Wunder, denn mit seinem Harmonika-lastigen Sound und den sommerlichen Beats trifft DJ Cédrick Steinmyller direkt ins Herz aller Deep-House Freunde. Nun gibt es endlich auch ein atmosphärisches Video zu diesem Sound, sowie eine Remix EP, die den Track noch clubtauglicher macht. Mit dem Song “ Riva (Restart The Game) ” setztenund der französische Sängeruns Anfang April einen riesigen Hit in die Ohren. Die Single kletterte bis auf Platz 9 der offiziellen deutschen Single Charts, sowie auf Platz 5 der iTunes Single Charts. Kein Wunder, denn mit seinem Harmonika-lastigen Sound und den sommerlichen Beats trifft DJ Cédrick Steinmyller direkt ins Herz aller Deep-House Freunde. Nun gibt es endlich auch ein atmosphärisches Video zu diesem Sound, sowie eine Remix EP, die den Track noch clubtauglicher macht.

Ein sommerlicher Clip plus fünf neue Versionen des Songs

Im Clip zu “Riva” sieht man die Klingande-Mitglieder Steinmyller und Edgar Catry mit Kollegen On the Road und beim Auflegen an den verschiedensten Orten dieser Welt. Dass sich dieser Song bestens zum Remixen eignet, erkannten die beiden Künstler sehr schnell. So engagierten sie fünf weitere DJs für alternative Versionen des Songs.

DJ Licious den Anfang macht. Außerdem darauf vertreten ist das Produzenten-Duo Krono, Monkeyneck, Spada und der österreichische Electroswing-Pionier Dabei herausgekommen ist die EP “ Riva (Restart the Game) – The Remixes ”, auf der der belgische Produzentden Anfang macht. Außerdem darauf vertreten ist das Produzenten-Duound der österreichische Electroswing-Pionier Parov Stelar . Mit dieser internationalen DJ–Mischung steht einem erneuten Erfolg der Single so gut wie nichts mehr im Wege.

Tracklist “Riva (Restart The Game) – The Remixes”

Riva (Restart The Game) – DJ Licious Remix Riva (Restart The Game) – Krono Remix Riva (Restart The Game) – Monkeyneck Remix Riva (Restart The Game) – Parov Stelar Remix Riva (Restart The Game) – Spada Remix

Klingande “Riva (Restart The Game) – The Remixes” Download auf iTunes

Klingande “Riva (Restart The Game) – The Remixes” Stream auf Spotify