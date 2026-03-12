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KUNGS veröffentlicht sein neues Album “Out Loud”

KUNGS
11.03.2026
Wenn es um außergewöhnliche Collabs mit perfekten Beats und Melodien geht, hat KUNGS ein Album geschaffen, das wie gemacht ist für den Start in den Frühling. Sein neues Album “Out Loud” erscheint am Freitag. Nachdem der gefeierte französische DJ und Produzent seine Singles “Light Me Up” mit dem australischen Elektropop-Trio PNAU und “Nasty” mit Channel Tres veröffentlicht hat, gab es den perfekten Jahresauftakt mit dem Song “Galaxy”. Jetzt erscheint das komplette Werk mit einigen spannenden Feature-Gästen, u.a. hat sich KUNGS mit Boys Noize (“Get Away”) zusammengetan. „Out Loud“ ist ein Werk, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist, die eine subtile Balance zwischen House und Funk hervorhebt und ein Herzstück mit natürlich fesselndem Charme bietet.


 

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