La Roux veröffentlicht neuen Single-Vorboten “Babyline” zum kommenden Album “Old Flames”

Sie ist die Grammy-gekrönte Produzentin, Songwriterin und Sängerin, die bereits mit Tyler, The Creator, CASISDEAD, Skream und Skrillex zusammengearbeitet und weltweit Millionen von Platten verkauft hat. Anfang Mai kehrteLa Roux mit der Ankündigung ihres vierten Albums „Old Flames“ zurück und gab mit dem Song “Cabin Fever” einen ersten Einblick in die sich entfaltende Geschichte des Albums. Wer La Roux auf ihren Socials folgt, bekommt weitere Eindrücke aus dem Aufnahmestudio. Nun folgt aber endlich auch weitere Musik: Am Freitag erscheint die zweite Single “Babyline” und ist ein weiteres “Old Flames”-Puzzlestück. Inhaltlich wird es besonders persönlich: Elly Jackson verarbeitet auf dem Album unter anderem das Ende einer 17-jährigen Beziehung, Themen wie Identität, Sucht und Selbstfindung. Laut eigener Aussage sei das Album eine Art Abschied von alten Verhaltensmustern – sowohl privat als auch musikalisch.





“Babyline” folgt auf den Song “Cabin Fever”, zu dem auch ein Video erschienen ist.





Presse + Online: Simone.Geldmacher@umusic.com

Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com

Radio Süd: beate.steenwarber@umusic.com

Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com

Radio West: sebastian.stiewe@medialuchs.de

TV: Genia.Jessen@umusic.com

KONTAKTE: