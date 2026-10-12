Die Debut-EP “Inferno” von LILITH

Was bleibt, wenn man aufhört, sich kleiner zu machen? Wenn die Wege zurück brennen und aus Verletzlichkeit eine Kraft entsteht, die nicht länger leise sein will? Auf ihrer ersten EP INFERNO führt LILITH genau an diesen Punkt: dorthin, wo Rückblick und Aufbruch, Wut und Heilung gleichzeitig existieren.

INFERNO versammelt sechs Songs, die LILITHs bisheriges Jahr zu einer gemeinsamen Erzählung verbinden. In “Für dich” antwortet sie auf toxische Abwertung und Sexismus mit Selbstwert und einer kompromisslosen Anti-Lovesong-Attitude. “28” blickt auf eine erste Liebe zurück und legt den Machtmissbrauch erwachsener Männer offen, die junge Frauen manipulieren. Was als Abrechnung beginnt, wird Schritt für Schritt zu einer Bewegung nach vorn.

Mit “Also lass' ich es los” stellt sich LILITH ihren Selbstzweifeln und der Angst, um beides schließlich loszulassen. In “Verräter” wird der eigene Kopf zum Gegner: ein Gedankenkarussell, das im schlimmsten Moment die nächste Runde dreht. “Bus fahren” richtet den Blick nach außen und macht sexualisierte Belästigung, permanente Wachsamkeit und Victim Blaming sichtbar. So führt jeder Song näher an den Punkt, an dem Rückzug keine Option mehr ist.

Dass diese Offenheit ihr Publikum erreicht, zeigt bereits der Weg zur EP: Zusammen vereinen die fünf vorab veröffentlichten Singles aktuell rund 1,117 Millionen Streams RTD. Jede Veröffentlichung trägt zu dieser Entwicklung bei: “Für dich” kommt auf 154K Streams, “28” auf 576,7K, “Also lass' ich es los” auf 148K, “Verräter” auf 152K und “Bus fahren” auf 86K Streams RTD. INFERNO ist damit nicht nur der Abschluss einer Release-Serie, sondern die Verdichtung eines Jahres, in dem LILITH ihre künstlerische Handschrift konsequent geschärft und kontinuierlich ein wachsendes Publikum erreicht hat.

Im Fokustrack “Inferno” verdichtet LILITH ihre Erfahrungen zu einer klaren Haltung: Sie bleibt sich selbst treu, erhebt ihre Stimme und akzeptiert, dass manche Wege unwiderruflich hinter ihr liegen müssen. Nicht die einzelnen Verletzungen stehen dabei im Mittelpunkt, sondern die Frage, was aus ihnen entsteht. LILITH entscheidet sich gegen das Verstummen und für ein Leben, das sie nach ihren eigenen Vorstellungen führt.

Mobbing, Angst und die Erwartung, als Künstlerin sanft, gefällig und unpolitisch zu bleiben, bilden den Hintergrund dieser Entwicklung. INFERNO richtet den Blick jedoch nach vorn: auf den Umgang mit dem Erlebten und auf die Freiheit, sich nicht länger von fremden Erwartungen definieren zu lassen. Aus Verletzlichkeit wird Haltung, aus Wut wird Antrieb und aus dem Abschied von alten Wegen ein selbstbestimmter Neuanfang.

Und wenn ich alle Wege mal verbrannt hab

Erinner ich mich, was Mama gesagt hat

Ja, manchmal tut es weh, Schatz, das heißt, du hast gelebt

Und ja, ich hoffe, dass ich Rauch seh, wenn ich geh

Der Titel INFERNO wird so zur Klammer der EP. Das Feuer steht nicht allein für Zerstörung, sondern für Selbstbefreiung: für den Mut, die Vergangenheit anzuerkennen, ohne sich weiter von ihr bestimmen zu lassen. In ihrem Urban-Sound verbindet LILITH diese Haltung mit Verletzlichkeit, roughen Momenten und einer unverkennbar direkten Sprache. INFERNO ist damit Bestandsaufnahme, Abrechnung und selbstbestimmter Aufbruch zugleich.