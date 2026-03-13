Die neue Single “28” von LILITH

Eine junge, erste Liebe. Dieses Wow-Gefühl, sich voll und ganz darin zu verlieren. Die Eine für ihn zu sein. Die Einzige. Von ihm gesehen, geliebt, gewollt zu werden. Ihn erlösen zu können. Bis die Realitätskeule kickt – und man zehn Jahre später auf sein 18-jähriges Ich blickt, dass man gerne gerettet hätte. Genau das tut Singer-Songwriterin LILITH in ihrer neuen Single 28 und gibt einen brutal-ehrlichen Einblick in ihre Vergangenheit.

LILITH erzählt in der Popballade 28 mehr als nur ihre persönliche Geschichte. Sie erzählt die Geschichte vieler junger Mädchen, die sich die rosarote Brille aufsetzen, den Kopf in die Wolken stecken und ganz blind vor lauter Verknallt sein sind. Und so legt LILITH den Finger in die Wunde und singt von Machtmissbrauch. Von erwachsenen Typen, die junge Frauen belügen, verarschen, manipulieren. Und von dem Gefühl, das sie heute, zehn Jahre später, umtreibt, wenn sie sich an diese prägende Zeit in ihrem Leben erinnert.

Und jetzt 28 bin ich, so alt wie du damals

Mir wird schlecht, wenn ich dran denke, wie du mir damals gesagt hast

„Schon so reif für dein Alter“, gar nicht so wie die anderen

Damit du in der Kantine sagst: „Hab die Kleine geballert“

Jetzt mit 28 seh ich, was ich nicht erkannt hab

Wolltest einfach jemand Kleines, der vom Leben keinen Plan hat

Verrückt ist doch, dass ich groß war und du nicht drauf klarkamst,

Und wenn ich am Boden lag, dich selber nicht gehasst hast

LILITH schenkt jungen Frauen Gehör – und zeigt all denen einen süffisanten Mittelfinger, die „Not all Men“ sagen. Und so steht die Musikerin, die bereits mit ihrer Debütsingle FÜR DICH Haltung und Courage bewiesen hat, auf ein Neues für ein starkes Statement, wenn es darum geht, Machtstrukturen zu entlarven und fragile Herzen zu schützen.