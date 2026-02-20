Die neue Single “effy stonem” von liska

Was würdest du deinem 18-jährigen Ich, das damals nicht mehr leben wollte, heute gerne sagen? Diese brutal ehrliche Frage hat sich Singer-Songwriterin LISKA gestellt und eine Antwort gefunden, die unter die Haut geht. Und damit nicht genug: Denn mit ihrer Antwort spricht die Künstlerin nicht nur vielen junge Menschen geradewegs aus der Seele, sondern reicht ihnen die Hand, indem sie Awareness rund um mentalen Struggle und Ängste schafft. Der Titel ihrer Antwort: EFFY STONEM.

Es ist der einzigartige Sound, der EFFY STONEM zu jener emotionalen und authentischen Popballade macht, die sie ist. Denn LISKA vereint Poesie mit fast verheilten Wunden. Mut mit Angst. Und Verständnis mit persönlichen Erfahrungen. Dabei schaffen die Lyrics des Tracks ein Bild, das uns wie ein Spiegelbild an unser zweifelndes vergangenes Ich erinnert:

Und ich wünschte, du könntest sehen

Wo du in ein paar Jahren stehst

Komm in meine Arme

Schließ deine Augen und atme

Wir müssen beide nichts sagen

Ich weiß genau, was du fühlst

Komm in meine Arme

Ich bin so froh, dass du da bist

Wir müssen beide nichts sagen

Es ist okay, was du fühlst

Mit EFFY STONEM schreibt LISKA ihrem jungen Ich einen Liebesbrief. Mutmachende Zeilen. Mit einer wichtigen Message: Es ist okay, was du fühlst. Dabei trifft die Sängerin nicht nur den Nerv einer ganzen Generation, sondern erreicht sie mit Worten und dem Versprechen, nicht alleine zu sein mit all ihren Zweifeln. Genau das macht LISKA zu einer wichtigen Botschafterin unserer Zeit. Denn sie weiß genau, was du fühlst.