liska veröffentlicht ihre neue EP “es ist okay, dass du fühlst”

Mit ihrer neuen EP ES IST OKAY, DASS DU FÜHLST gibt LISKA erneut den Gefühlen eine Stimme, die in unserer Gesellschaft oft keinen Platz bekommen – zu laut, zu unangenehm, zu ehrlich. Ihre Songs klingen wie offene Tagebuchseiten: direkt, ungefiltert und persönlich. Sie singt über das, was viele denken, aber selten aussprechen – und wird damit immer mehr zum Sprachrohr einer Generation, die zwischen Selbstoptimierung, Überforderung und dem Wunsch nach echtem Fühlen ihren Platz sucht.

Im Fokus der EP steht ZÄHL DIE TAGE – ein Song, der genau diesen inneren Widerspruch greifbar macht. Wenn eigentlich alles „gut“ aussieht, man funktioniert, weitermacht, mithält – und sich trotzdem leer oder fehl am Platz fühlt. LISKA erzählt vom Imposter-Syndrom, von der Angst, nicht gut genug zu sein und irgendwann aufzufliegen. Dass all das, was man sich aufgebaut hat, nur Glück war. Dass die Fassade bricht und sichtbar wird, was man selbst schon längst glaubt: nicht zu reichen.



Mit Zeilen, die sich anfühlen wie Gedanken, die man sonst nur mit sich selbst ausmacht, trifft sie einen Nerv – besonders bei jungen Frauen, die zwischen Erwartungen, Selbstbild und Realität navigieren.





Wie schon in ihren bisherigen Releases verbindet LISKA auch hier fragile, leise Momente mit einer Intensität, die sich Stück für Stück aufbaut. Aus Unsicherheit wird Druck, aus Druck wird Überforderung – und aus genau diesem Zustand heraus entsteht etwas, das sich nicht mehr verstecken will. Kein einfacher Befreiungsschlag, sondern ein ehrliches Benennen dessen, was ist.

Auch die weiteren Songs der EP knüpfen daran an: Es geht um Selbstzweifel, um das Gefühl, im eigenen Kopf festzustecken, um Verletzlichkeit und darum, sich selbst wieder näherzukommen. LISKA scheut sich nicht, den Finger in die Wunde zu legen – gerade weil genau dort so viele unausgesprochene Themen liegen. Consent, Selbstwert, mentale Gesundheit: Dinge, die oft verdrängt werden, bekommen bei ihr Raum.

Mit ES IST OKAY, DASS DU FÜHLST liefert LISKA keinen perfekten Ausweg – sondern etwas, das vielen noch mehr fehlt: Verständnis. Für sich selbst, für die eigenen Gedanken, für all das, was nicht glattläuft. Ihre Musik hält genau dort aus, wo es unbequem wird – und schafft es gerade dadurch, Halt zu geben. Ehrlich. Roh. Und unverkennbar LISKA.



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