liska veröffentlicht neue Single “Effy Stonem”

Was würdest du deinem 18-jährigen Ich, das damals nicht mehr leben wollte, heute gerne sagen? Diese brutal ehrliche Frage hat sich Singer-Songwriterin LISKA gestellt und eine Antwort gefunden, die unter die Haut geht. Und damit nicht genug: Denn mit ihrer Antwort spricht die Künstlerin nicht nur vielen junge Menschen geradewegs aus der Seele, sondern reicht ihnen die Hand, indem sie Awareness rund um mentalen Struggle und Ängste schafft. Der Titel ihrer Antwort: EFFY STONEM.

Es ist der einzigartige Sound, der EFFY STONEM zu jener emotionalen und authentischen Popballade macht, die sie ist. Denn LISKA vereint Poesie mit fast verheilten Wunden. Mut mit Angst. Und Verständnis mit persönlichen Erfahrungen. Dabei schaffen die Lyrics des Tracks ein Bild, das uns wie ein Spiegelbild an unser zweifelndes vergangenes Ich erinnert.







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