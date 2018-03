ArtForTheCompany Kampagne: Little May veröffentlichen ihre Online-Ausstellung zum neuen Album

pic.twitter.com/uX4hfp7s9H Excited to announce that we are curating an art exhibition to celebrate the release of our album! #ArtForTheCompany

Little May haben eine Kunst-Kampagne ins Leben gerufen. Anlass dafür ist die Veröffentlichung ihres Debüt-Albums "For The Company", das am 9. Oktober 2015 erscheint. Das australische Singer-Songwriter-Trio hat elf regionale Künstler gebeten, ein Artwork für ihren bald erhältlichen Longplayer zu entwerfen. Als Inspiration galt jeweils ein Song der neuen Scheibe. Welche wunderbaren Kunstwerke dabei entstanden sind, seht ihr bei Facebook oder Twitter unter dem Hashtag #ArtForTheCompany.

Little May erschaffen Kunstwerke: Seht die Bilder des “For The Company”-Projekts

Aktuell könnt ihr euch all die unterschiedlichen Artworks online ansehen. Vom 2. bis zum 4. Oktober 2015 werden die Kunstwerke zudem in einer Ausstellung im Gladstone Hotel in Sydney zu sehen sein. Die Besucher des Events, an dem renomierte Fotografen wie Mclean Stephenson und Prue Stent mitgewirkt haben, hören das Album “For The Company” dort bereits vor Veröffentlichung und können die verschiedenen Artworks sogar käuflich erwerben. Ein großartiges Projekt, das Little May da geschaffen haben. Überzeugt euch selbst:

