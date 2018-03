“Ghost Folk” aus Australien bei Universal Music: Herzlich willkommen Liz, Hannah und Annie von Little May

Obwohl bereits 2012 in Sydney gegründet, planen die drei Damen von Little May es international eher gemütlich anzugehen. In ihrer Heimat Australien bereits gefeierte Festival-Stars, soll es international keine übereilten Schritte geben. So hat allein der Song “Bones”, mit dem Hannah, Liz und Annie auch internationalen durchstarten wollen, einen mehrere Monate dauernden Reifungsprozess durchlebt: “Hannah schrieb den ursprünglichen Text und wir haben ihn kaum verändert. Danach haben wir den Song aufgenommen und immer wieder Veränderungen vorgenommen, bis ‘Bones’ unseren Vorstellungen entsprach. Das braucht manchmal etwas Zeit.”

Hannah Field, Liz Durmmond, Annie Hamilton: Drei Frauen, drei Meinungen

Das Trio aus Sydney ist in Australien zu einem festen Bestandteil der Musiklandschaft gereift. Als Grund dafür sieht Little May eine teilweise klare Rollenverteilung. Während sich Hannah und Liz um das Schreiben der Texte bemühten, konzentriert sich Annie auf die musikalische Untermalung. Dabei sei man sich zwar nicht immer einig, so die Band, aber man sei musikalisch so nah beieinander, dass es immer eine Lösung für alle gibt. Bei einem war sich die Band allerdings von Anfang an einig: “Wir ordnen uns keinem speziellen Genre zu. Wir wissen selber nicht wo wir uns hin stecken würden.”

Little May: Indie, Rock, Pop oder Folk?

Kritiker ordnen den Sound der Band einem ganz eigenem Genre zu – dem "Ghost Folk": Düster, aber nicht hoffnungslos, mit lebendigen und aussagekräftigen Texten. Die australischen und amerikanischen Musik-Journalisten feiern Little May bereits als die Krone einer neuen, lebendigen Indie-Welle. Nicht selten werden auch Vergleiche zu Haim und Fleetwood Mac gezogen, während andere eher eine Nähe zu First Aid Kit sehen wollen. "Unsere Musik ist für kein bestimmtes Genre, da sind wir drei uns einig. Das unsere Musik 'düsterer' klingt ist ihr Charakter, aber unserer Meinung nach nicht an einem Genre fest zu machen. Es ist einfach unsere Art Musik zu machen."

Australien, Amerika, Europa: Little May machen sich zum großen Sprung bereit