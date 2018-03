Little May präsentieren schwarz-weiße Melancholie: Seht hier das Video zur Single “Home”

Bekannt für ihre düsteren und melancholischen Songs sowie den mehrstimmigen Gesang, veröffentlichen die drei Damen von Little May nun ihr Video zur neuen Single “Home”. Entstanden ist der Titel in Zusammenarbeit mit Produzent Aaron Brooking Dessner in einem entlegenen Teil der Großstadt Metropole New York. Darin präsentieren die Australierinnen ihren typischen Little-May Sound, welcher sich ganz ruhig und dennoch kraftvoll-intensiv in die Ohren schleicht. Bekannt für ihre düsteren und melancholischen Songs sowie den mehrstimmigen Gesang, veröffentlichen die drei Damen vonnun ihr Video zur neuen Single “”. Entstanden ist der Titel in Zusammenarbeit mit Produzentin einem entlegenen Teil der Großstadt Metropole New York. Darin präsentieren die Australierinnen ihren typischen Little-May Sound, welcher sich ganz ruhig und dennoch kraftvoll-intensiv in die Ohren schleicht.

Schwarz-Weiße Harmonie: Seht hier das Musik-Video von Little May zur Single “Home”

Aufgenommen wurde der Schwarz-Weiß-Clip in den Future Past Studios in New York. Die Regie übernahm Tim Sessler – bekannt für seinen gefeierten Kurzfilm “Moments”. Neben den Szenen im historischen Gebäude, in denen Annie Hamilton, Liz Drummond und Hannah Field ihren Song live performen, varrieren die Schauplätze und es gibt Bilder aus der direkten Nachbarschaft New York und Brooklyn zu sehen. Überzeugt euch einfach selbst.