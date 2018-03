Little May zeigen das Video zu “Seven Hours” aus ihrem Debüt-Album “For The Company”

Little May zeigen das neue Debüt-Album “Hannah Field, Liz Durmmond und Annie Hamilton visualisieren im neuen Clip eine kaputte Beziehung, aus der sich die Protagonisten nicht lösen können. Damit präsentiert das Trio nach der Single “ zeigen das neue Video zum Song “Seven Hours” aus ihrem For The Company ”: Von fliegenden Walen über zersprungene Gläser bis hin zu schlechten Träumen.undvisualisieren im neuen Clip eine kaputte Beziehung, aus der sich die Protagonisten nicht lösen können. Damit präsentiert das Trio nach der Home ” und dem Vorab-Track “ Boardwalks ” einen weiteren Song, der mit seinen tiefgründigen Lyrics und verspielten Gitarrenklängen überzeugt. Wer sich das Album jetzt vorbestellt, kann den Track direkt runterladen und in voller Länge hören.

“For The Company” erscheint am 9. Oktober 2015

Ihr herausragendes Songwriting steckt in elf Songs ihres am 9. Oktober 2015 erscheinenden Longplayers “For The Company”. Freut euch auf ein rundum gelungenes Werk und bestellt das gute Stück schon jetzt vor, um zu den Ersten zu gehören, die Das Little May-Debüt in voller Länge hören können. Alle Links um euch das Album bereits zu holen findet ihr hier: