Persönliches Album-Debüt: Little May veröffentlichen ihren ersten Longplayer “For The Company”

Little May - das Singer-Songwriter-Trio Annie Hamilton, Liz Drummond und Hannah Field aus Sydney - präsentieren am heutigen 9. Oktober 2015 ihr Debüt-Album "For The Company". Auf der ersten Single "Home" überzeugten die drei Australierinnen bereits mit ihrem Songwriting und einem tollen schwarz-weiß Video. Mit der zweiten Album-Auskopplung "Boardwalks" lieferte die Sensation aus Down Under einen Track, der durch wunderschön-hoffnungsvolle Melodien, sanft-verspielte Gitarrenklänge und ehrliche Lyrics berührt.

Little May freuen sich bereits über Vergleiche mit HAIM

HAIM gehandelt werden. Worauf ihr euch freuen könnt, seht ihr bereits hier im Der Sound von Little May ist nur schwer zu greifen: Begriffe wie Indie, Folk, Pop und Rock sind einfach zu schwammig. Auch gut gemeinte Versuche wie “Femme Folk” und “Ghost Folk” treffen es nur bedingt, aber dass man es mit Vertreterinnen der neuesten Songwriter-Generation zu tun hat, das merkt man sofort. Undefinierbar und episch, komplex und doch alles andere als sperrig – das alles vereint auch ihr erster Longplayer “For The Company”. Kein Wunder, dass das Trio bereits jetzt als die australischengehandelt werden. Worauf ihr euch freuen könnt, seht ihr bereits hier im Video

Als große The National-Fans war es ein bedeutender Moment in der Karriere von Little May, als Aaron Dessner Interesse an einer Zusammenarbeit zeigte. Im April und Mai 2015 machte sich das Trio auf den Weg nach Hudson in Upstate New York, um dort mit dem The National-Musiker ihr Debüt-Album aufzunehmen.

Aaron Dessner von The National hat sich mit Little May zusammengetan

“Es war ein Traum von uns mit Aaron zusammenzuarbeiten. Wir sind so unglaublich dankbar dafür, dass wir das Album mit ihm und Jonathan Lowe, der das Album gemastered hat, verwirklichen durften. Aaron hat unseren musikalischen Charakter perfekt erfasst, und dafür sind wir ihm unendlich dankbar”, sagen Little May über diese Erfahrung.

Little May: Im Oktober 2015 live in Deutschland

Little May mischten die australischen Charts bereits auf und sorgten sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten für ausverkaufte Hallen. Nun kommen die drei Freundinnen noch im Oktober 2015 nach Deutschland, um ihr neues Album vorzustellen. Wenn ihr euch von ihrem Live-Talent überzeugen wollt, dann sichert euch eure Tickets: